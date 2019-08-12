03 Сентября 2020
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Политика Москва
любовь соболь, еда, голодовка (2019) | Фото:https://t.me/krassdogs

В Telegram сравнили фотографии сытой и пышущей здоровьем Соболь с голодающим человеком

«Голодовка» Любови Соболь с самого начала казалась подозрительной многим россиянам. Сомнения в том, что бывший кандидат действительно ничем не питается, крепнут из-за отсутствия признаков истощения и её активной общественной деятельности.

«Независимый» кандидат, которой было отказано в регистрации на выборы в МГД из-за большого количества подделанных подписных листов, объявила свой «голодный протест» 13 июля. С того момента прошло уже четыре недели, и до сих пор сотрудница ФБК никак не изменилась внешне. Если сравнивать её фотографии «до» и «после», сразу заметно, что Соболь совершенно не потеряла в весе после столь длительного «отказа» от еды.

Весь её перфоманс состоит только в том, чтобы публиковать в социальных сетях постановочные фотографии и изображать плохое самочувствие, появляясь на публике. Для большей убедительности Любовь Соболь постоянно сопровождает человек, якобы не дающий ей упасть из-за истощения.

Тем не менее ситуаций, когда бывший кандидат показывала свою энергичность во время голодовки, хватает. Например, ей не составило труда закатить скандал на заседании Центризбиркома и на повышенных тонах обращаться к председателю комиссии Элле Памфиловой. Ведение многочасовых онлайн-трансляций на YouTube также должно отнимать много сил у и так «истощённого» организма. В виду всей этой активности, многие россияне начали подозревать Соболь в обмане.

В Telegram-канале «Выпускайте Кракена» появился пост, где сравнивают фотографии «голодающей» сделанные до и после объявления «диетического перфоманса». В подписи к посту авторы канала отмечают отсутствующую худобу и явное наличие щёк у Любови Соболь. Всё указывает на то, что сторонница Алексея Навального голодом себя не морит и не планирует.

выборы в мосгордуму, любовь соболь(2019)|Фото:телеграм-канал "Выпускайте Кракена"

Для сравнения тут же была опубликована фотография Ильдара Мингазова, одного из пользователей соцсетей, который отказался от еды и за 45 дней потерял 25-30 килограмм. На изображении видно явно выпирающие кости мужчины и в целом измученный вид. Картина совершенно противоположная пышущей здоровьем и сытостью Соболь.

голодовка, анорексия(2019)|Фото:телеграм-канал "Выпускайте Кракена"

Врачи уже давали свои комментарии по поводу поведения «юриста» ФБК. Во время разговора с журналистами известный эксперт по здоровому образу жизни Геннадий Малахов отметил, что спустя только две недели голодания человек чувствует такую слабость, при которой не способен самостоятельно передвигаться. Соболь же «голодает» уже почти месяц.

Российские СМИ уже не раз представляли доказательства того, что «голодовка» Соболь – обман. На следующий день после объявления «диетического перфоманса» Соболь заметили в одном из столичных кафе за тарелкой супа. Видимо, активистка решила набраться сил перед несанкционированным митингом 14 июля. Известно, что 19 июля в «Центр сбора подписей», где находилась сотрудница ФБК, на имя некой Любови доставили заказ из ресторана грузинской кухни.

Напомним, что Любовь Соболь является организатором нескольких незаконных акций протеста в Москве, многие из которых оборачивались массовыми беспорядками и нападениями на сотрудников полиции. На данный момент на имя Любови Соболь выписано три штрафа на общую сумму в 630 тысяч рублей. За беспорядки 3 августа бывший кандидат в депутаты Мосгордумы также будет привлечена к ответственности. На данный момент административное дело ждёт судебного рассмотрения.

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В Telegram сравнили фотографии сытой и пышущей здоровьем Соболь с голодающим человеком

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Теги: выборы в мосгордуму, любовь соболь, голодовка, навальный



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