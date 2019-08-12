Порошенко прибыл на допрос в ГБР с детьми, которые устроили митинг в его поддержку

Бывший украинский президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Он пришел не один, а с тремя детьми, которые привели своих сверстников и устроили у здания ГБР небольшой митинг с плакатами в поддержку олигарха. Рядом с ними расположилась группа противников. Обе стороны выкрикивают свои речевки. Мероприятия немногочисленные: всего у здания одна-две сотни человек.

Сторонники Порошенко держат плакаты о том, что власть зачищает неугодные СМИ. На одном из них написано: "Свободе слова - Труба" - обыгрыш фамилии директора ГБР Романа Трубы, который будто бы наступает на свободу слова.

"Хорошие родители теперь водят детей не в зоопарк, а на допросы в ГБР", - поерничал журналист Богдан Аминов.

Юрист Андрей Портнов, по заявлениям которого открываются почти все дела против Порошенко, заявил, что дело не касается свободы слова или информационной политики канала.

"Это уголовное производство именно об акциях телеканала, которые были оформлены Порошенко на кипрскую компанию, в свою очередь оформленную на подставное лицо - бывшего заместителя Януковича во фракции Партии регионов Макеенко", - написал юрист.

По мнению Портнова, Порошенко оформил канал на Макеенко, чтобы скрыть то, что он является реальным собственником.

Один из пользователей написал, что власть "занимается лишь заказами на Пороха по заданию Портнова", который будто бы связан с олигархом Игорем Коломойским. То есть имеют место разборки олигархов.

Порошенко от комментариев перед допросом отказался. Сам допрос продолжается уже два часа. Всего против Порошенко расследуется более 10 уголовных дел.