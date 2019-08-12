На Канарах более тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров

На острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) из-за лесных пожаров эвакуировали более 1 тыс. человек.

Пожары начались 10 августа и затронули уже более 1 тыс. га леса.

Эвакуация населения прошла в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Жители не могут вернуться в дома, поскольку риск возобновления пожара еще высок.

Накануне пожарным удалось взять под контроль 85% загоревшихся территорий, но обстановка осложнилась из-за смены направления ветра.

РБК сообщает, что гражданская гвардия задержала предполагаемого виновника пожаров, им оказался 55-летний мужчина. Возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата рядом с дорогой.

Напомним, в России горит около 3 млн га леса, режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

Чиновники при этом заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.