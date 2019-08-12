На Канарах более тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

На Канарах более тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров

На острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) из-за лесных пожаров эвакуировали более 1 тыс. человек.

Пожары начались 10 августа и затронули уже более 1 тыс. га леса.

Эвакуация населения прошла в муниципалитетах Артенара, Техеда и Гальдар. Жители не могут вернуться в дома, поскольку риск возобновления пожара еще высок.

Накануне пожарным удалось взять под контроль 85% загоревшихся территорий, но обстановка осложнилась из-за смены направления ветра.

РБК сообщает, что гражданская гвардия задержала предполагаемого виновника пожаров, им оказался 55-летний мужчина. Возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата рядом с дорогой.

Напомним, в России горит около 3 млн га леса, режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

Чиновники при этом заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Канарах более тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: канары, лесные пожары



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети