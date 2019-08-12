03 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
обрушение парапетной плиты, Челябинск, (2019) | Фото: http://edds74.ru

В Челябинске в пятиэтажном доме обрушилась парапетная плита

В Челябинске сегодня утром в жилом пятиэтажном доме обрушилась парапетная плита.

Инцидент произошел по улице Кыштымская, 28. Сообщение о происшествии поступило в 10:32. На место выехали спасатели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска, место огорожено аварийной лентой. Угрозы обрушения здания нет, поскольку парапетные плиты не являются несущими для кровли

"По информации руководства управляющей компании "ДЕЗ Калининского района", данная ситуация была на контроле. На днях проведена техническая проверка целостности постройки, в результате которой был запланирован демонтаж плиты на 12 августа", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация находится на контроле УК и городской администрации.

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В Челябинске в пятиэтажном доме обрушилась парапетная плита

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Теги: обрушение, парапетная плита, ЕДДС, УК,



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