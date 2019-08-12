Россиян бесит, что объем и вес упаковок продуктов уменьшается, а цены - растут

Почти три четверти россиян (72%) отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или ее росте. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Только 14% сограждан не заметили никаких изменений.

74% опрошенных подозревают, что уменьшение упаковки организовано производителями продуктов. Особенно распространена эта точка зрения среди молодых людей 25-34 лет (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Наряду с этим 38% респондентов видят инициаторами таких изменений магазины или торговые сети. Основные цели таких изменений большинство опрошенных связывают с попытками обмануть покупателей (65%).

При этом у большинства наших соотечественников изменение веса и объёма упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Особенно сильное раздражение в связи с этим испытывают жители городов с населением в 500-900 тыс. (65%) и сел (64%).

На фоне этого около половины опрошенных считает, что не на всех упаковках продуктах легко найти информацию о весе или объеме (42%). Также 66% россиян убеждены в необходимости увеличить надписи на упаковках, а идею дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов поддержало 58% наших сограждан, преимущественно жители городов с населением 500-900 тыс. человек (62%).

Около половины респондентов, принявших участие в исследовании, заявили, что самостоятельно занимаются покупкой продуктов питания для своей семьи. Чаще всего это делают женщины (62%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (53%) и старше 60 лет (58%). Еще 40% опрошенных участвуют в покупке продуктов наряду с другими членами семьи (39%), преимущественно мужчины (50%) и представители молодежных групп 18-24 года (58%) и 25-34 года (44%).