03 Сентября 2020
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Экономика В России
фрукты магазин супермаркет витрина прилавок Гринвич Гипербола (2014) | Фото:Накануне.RU

В России сократился средний чек – до 546 рублей - исследование

В России сократился средний чек  - в июле он потерял 1,8% по отношению к июню и составил 546 руб. С начала года он вырос на 3,6%, но это все равно меньше уровня годовой инфляции в 4,6%. Таковы данные исследования, проведенного холдингом "Ромир". Аналитики связывают уменьшение чека с удешевлением сезонной продукции, при этом наибольшее снижение произошло в магазинах крупных форматов.

"Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов связано, в первую очередь, с сезонностью, – поясняет президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин. – За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств".

Средний чек в июле снизился во всех регионах страны за исключением Дальнего Востока, где он прибавил 3,5%. В остальных же округах средний чек похудел: на -1% в центре и на юге страны, на -2,3% в Приволжском округе и чуть более чем на -3% на северо-западе, на Урале и в Сибири.

В Москве средний чек в июле прибавил один рубль или 0,1%, достигнув отметки в 707 руб. По сравнению же с июлем прошлого года средний чек в столице потерял -1,9%. В Санкт-Петербурге при этом наблюдалась обратная картина. За месяц средний чек в городе на Неве потерял -0,9%, опустившись до отметки в 698 руб. А за год питерский чек вырос на 1,7%.

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В других мегаполисах страны средний чек в июле потерял -1,6% относительно июня, а за год прибавил 0,8%. В полумиллионниках чек просел в июле на -3,4%. Зато его годовой рост в этом типе городов составил 8,6%. В стотысячниках же в июле средний чек похудел на -1,7%, а за год поправился на 3,6%.

Если говорить о различных торговых каналах, то стоит отметить снижение среднего чека в магазинах крупных форматов. Так, за месяц средний чек в гипермаркетах сократился на -5,9%, а в супермаркетах – на -2,3%. В дискаунтерах же положительная динамика размера чека составила 1,4%, а в магазинах традиционной торговли – 5,7%. В разрезе года чек снизился только в гипермаркетах, и то несущественно – всего на -0,8%. В остальных каналах он прибавил: в супермаркетах – 6,1%, в дискаунтерах – 9,4%, а магазинах, торгующих через прилавок – 10,6%.

 

Индекс Среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 40 000 покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

 

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В России сократился средний чек – до 546 рублей - исследование

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Теги: средний чек, поход в магазин, снижение, продукты, россияне



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