Пресс-секретарь пермской епархии покинул пост

Покинул свой пост пресс-секретарь пермской епархии Юрий Кищук, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в соцсети он рассказал, как пять лет назад приехал в Пермь и начал работать, постепенно завёл друзей и семью.

"За время моего проживания в Перми было многое, была обычная и удивительная жизнь. Прошло ровно пять лет, и именно сейчас я – в активном поиске работы", - написал он.

Напомним, в конце прошлой рабочей недели секретарь епархии протоиерей Андрей (Литовка) получил назначение в Петропавловский собор, став его настоятелем.