03 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
радио эхо москвы радиостанция (2008) | Фото: img.lenta.ru

"К Скабеевой не ходите". Советник Зеленского "разрешил" давать интервью некоторым российским СМИ

Советник украинского президента Никита Потураев заявил, что интервью российским СМИ давать можно, но немногим - только тем, которые могут "продвинуть неискаженную украинскую точку зрения". Так он прокомментировал интервью, которое на прошлой неделе дал "Коммерсанту" лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По мнению Потураева, общаться можно с такими СМИ, как "Дождь", "Эхо Москвы" и "Новая газета". К "Коммерсанту" у Потураева уже есть вопросы, а с федеральными СМИ точно нельзя сотрудничать, подчеркнул он. Можно заметить, что он выбрал те СМИ, которые придерживаются жестко антироссийской позиции.

Также он посоветовал не ходить на передачу "60 минут" к Ольге Скабеевой на "Россию-1".

"Меня удивляет позиция моих знакомых из окружения Петра Порошенко, которых я давно знаю и которые начали ездить на эфиры к Скабеевой. Ноги моей там не будет ни в каком случае", - сказал Потураев.

Напомним, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов на днях заявил, что хотел бы открыть на Украине бюро радиостанции. Это вызвало протест некоторых украинских деятелей, которые заявили, что не пустят врагов. А в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что для "Эха Москвы" двери точно закрыты.

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Теги: Украина, СМИ



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