Екатеринбургского адвоката отправили в колонию за покушение на мошенничество
В Екатеринбурге вынесен приговор адвокату. Его отправили в колонию.
Адвокат обвинялся по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Напомним, как считает следствие, в октябре 2017 года 55-летний защитник потребовал от родственников мужчины, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, пять миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности.
После того, как он получил часть оговоренной суммы, то был сразу же задержан сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области.
Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: адвокату назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года 6 месяцев.
Мужчина был взят под стражу в зале суда.