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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургского адвоката отправили в колонию за покушение на мошенничество

В Екатеринбурге вынесен приговор адвокату. Его отправили в колонию.

Адвокат обвинялся по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Напомним, как считает следствие, в октябре 2017 года 55-летний защитник потребовал от родственников мужчины, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, пять миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности.

После того, как он получил часть оговоренной суммы, то был сразу же задержан сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: адвокату назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года 6 месяцев.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.

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Екатеринбургского адвоката отправили в колонию за покушение на мошенничество

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Теги: адвокат, приговор, Екатеринбург



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