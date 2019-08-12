Екатеринбургского адвоката отправили в колонию за покушение на мошенничество

В Екатеринбурге вынесен приговор адвокату. Его отправили в колонию.

Адвокат обвинялся по статье "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Напомним, как считает следствие, в октябре 2017 года 55-летний защитник потребовал от родственников мужчины, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, пять миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности.

После того, как он получил часть оговоренной суммы, то был сразу же задержан сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор: адвокату назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года 6 месяцев.

Мужчина был взят под стражу в зале суда.