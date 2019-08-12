В Ульяновске группа молодых людей напала на сотрудников Росгвардии

В Ульяновске группа из более 10 человек напала на сотрудников Росгвардии.

Инцидент произошел 9 августа, во дворе одного из жилых домов микрорайона Верхняя Терраса.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, росгвардейцы задержали молодого человека за совершение административного правонарушения.

В конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, они также пытались забрать у них табельное оружие.

Сотрудники Росгвардии были вынуждены сделать предупредительные выстрелы. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тюмени вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Один из стражей порядка получил ранения.

Для задержания злоумышленника сотрудники Росгвардии применили табельное оружие, задержали и обезоружили нападавшего.