В правительстве Ямала возможны сокращения из-за структурных изменений

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала ожидает реструктуризация, в результате которой в ведомстве могут пройти сокращения сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в структуру департамента внес губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Проект постановления опубликован сегодня на сайте правительства автономного округа.

"Утвердить с 23 сентября 2019 года прилагаемую структуру департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в тексте документа.

Вместо отдела "Управление ГГС и кадрового обеспечения" в департаменте появится "Общий отдел". Количество штатных единиц сократится с 10 до шести. Вместо "Отдела кадров" (6 ед.) появится "Сектор специальной работы" (2 ед.). Таким образом, без работы могут остаться восемь человек.

Получить оперативный комментарий не удалось. Накануне.RU направило официальный запрос в пресс-службу окружного правительства.