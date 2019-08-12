03 Сентября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

В правительстве Ямала возможны сокращения из-за структурных изменений

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала ожидает реструктуризация, в результате которой в ведомстве могут пройти сокращения сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в структуру департамента внес губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Проект постановления опубликован сегодня на сайте правительства автономного округа.

"Утвердить с 23 сентября 2019 года прилагаемую структуру департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в тексте документа.

Вместо отдела "Управление ГГС и кадрового обеспечения" в департаменте появится "Общий отдел". Количество штатных единиц сократится с 10 до шести. Вместо "Отдела кадров" (6 ед.) появится "Сектор специальной работы" (2 ед.). Таким образом, без работы могут остаться восемь человек.

Получить оперативный комментарий не удалось. Накануне.RU направило официальный запрос в пресс-службу окружного правительства.

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В правительстве Ямала возможны сокращения из-за структурных изменений

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Теги: Департамент природно-ресурсного регулирования,  реструктуризация, сокращения



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Ранее 16.08.2019 09:47 Мск Увольнений не будет: оптимизация ямальского департамента связана с централизацией кадровой работы

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