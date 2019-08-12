СМИ сообщили о смерти DJ и модели Playboy Жанны Рассказовой

Российские СМИ со ссылкой на телеканал РЕН ТВ сообщили о смерти жительницы Москвы Жанны Рассказовой. Официального подтверждения информации пока нет.

"По некоторым данным, вечером 11 августа ей стало плохо, она потеряла сознание. Девушке вызвали скорую помощь, однако спасти ей жизнь не удалось. По предварительной информации, Рассказова скончалась из-за передозировки наркотиков", - передает РЕН ТВ.

Рассказову называют диджеем, но, судя по всему, ее сеты популярностью не пользовались. Один раз она снялась как девушка месяца Playboy и появлялась на обложке журнала FHM. Родилась в Киеве в 1990 году.