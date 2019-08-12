Версию поджога не исключают. В Челябинске проводится проверка по факту пожара в историческом здании

В Челябинске прокуратурой организована проверка по факту повреждения объекта культурного наследия - дома Пчелина в результате пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар в здание по улице Труда, 56 произошел поздно вечером 9 августа. Горел второй этаж и кровля здания. Распространение огня удалось остановить на площади 300 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС не исключают версию поджога. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Здание было построено в 1886 году и является памятником истории и культуры.

Сейчас по факту пожара организована прокурорская проверка.

"Проверка проводится в отношении организации, проводившей на объекте культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, собственника объекта на предмет соблюдения законодательства об объектах культурного наследия, а также соблюдения лицензионного законодательства", - рассказали в ведомстве.