Число пострадавших от взрывов под Ачинском продолжает расти

Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, сейчас в Ачинской межрайонной больнице находятся три пациента из числа пострадавших.

Первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шесть были госпитализированы.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.

Во время проведения работ по разминированию произошли подрывы снарядов. После чего к врачам обратились 18 человек, госпитализация потребовалась семи.

Напомним, власти Ачинска запретили местным жителям посещать леса в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки. В настоящее время на местности работают саперы и до тех пор пока они не убедятся, что лесные территории, попадающие в зону ЧС, безопасны, от лесных прогулок лучше отказаться.