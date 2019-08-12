03 Сентября 2020
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Экономика В России
аэропорт Саратова Гагарин (2019) | Фото:gagarin.aero

Минтранс подумывает сократить приаэродромные территории

Министерство транспорта России готово предложить законопроект, устанавливающий новый порядок определения приаэродромных территорий (ПАТ), пишет газета "Ведомости".

По идее, ПАТ – территория радиусом в 30 км от аэропорта, все строительство в которой должно быть согласовано с Росавиацией. Но с 2017 года у каждого аэродрома ПАТ определяется в частном порядке, как и разделение этой территории на семь подзон (в первой ничего строить нельзя, в седьмой – можно строить все, кроме жилья). Спорность определения границ ПАТ приводит к конфликтам вокруг размеров этих территорий, на части из них – в Московской области, например – живет до полумиллиона человек.

Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий, смягчив нормативы по уровню шума, это поддерживают застройщики и формально аэропорты. Но против выступает Роспотребнадзор.

Газета со ссылкой на сотрудника одного из аэропортов отмечает, что установка ПАТ без седьмой подзоны может вывести из-под контроля на 5-6 лет сотни тысяч гектаров вокруг аэропортов. Сотрудник другого аэропорта опасается, что власти субъектов будут затягивать принятие седьмой подзоны.

Кстати, вот свежий пример конфликта вокруг ПАТ. 20 августа должен официально открыться новый аэропорт Саратова – Гагарин. Но Роспотребнадзор на конец июля так и не утвердил проект ПАТ. На прошлой неделе в Гагарине прошло совещание, по итогам которого глава Госдумы Вячеслав Володин бодро отрапортовал о готовности аэропорта, а согласование ПАТ, вероятно, относится к вот этому: "Мы работали над моментами, которые требуют дошлифовки, настройки. Нет предела совершенству, а оценку должны давать люди". В Саратове местные законодатели беспокоятся еще и потому, что в до сих пор не обозначенную и не согласованную зону ПАТ могут попасть объекты, строительство которых запланировано в рамках нацпроектов. Будет конфуз, если такие объекты в итоге придется снести как не соответствующие нормативам.

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Минтранс подумывает сократить приаэродромные территории

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Теги: приаэродромные территории, минтранс, аэропорт



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