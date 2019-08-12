В Зауралье задержан водитель перевернувшегося под Куртамышом автобуса

Правоохранительные органы задержали водителя пассажирского автобуса "Киа", который в минувшую субботу перевернулся на трассе под Куртамышом.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона, его подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Напомним, утром 10 августа пассажирский автобус слетел в кювет в районе Куртамыша. В салоне было 47 пассажиров, пятеро были после ДТП госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

В прокуратуре Курганской области также сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ.