В Нижневартовске более 200 сотрудников "IDS navigator" остались без зарплаты

В Нижневартовске сотни сотрудников обособленного подразделения предприятия "IDS navigator" смогли получить причитающуюся им зарплату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

23 млн руб. должны были 211 работникам за май. Руководитель предприятия получил прокурорское представление, оно рассмотрено и удовлетворено, сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности. Обособленное подразделение и его глава за невыплату зарплаты попали под "административку". Они оштрафованы на общую сумму в 50 тыс. руб.

В итоге все рабочие получили не только причитающуюся зарплату, но и компенсацию за её задержку.

Группа компаний Ай Ди Эс (IDS Group), как говорится на сайте организации, - ведущая российская нефтесервисная группа, оснащенная современным оборудованием и оказывающая комплексные услуги компаниям нефтедобывающего сектора. Ее клиентами являются ведущие российские компании – "Роснефть", "Газпромнефть", "Славнефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие. "Ай Ди Эс навигатор" занимается геонавигационным сопровождением направленного бурения скважин и боковых стволов.