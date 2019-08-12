Неестественная красота: в сети обсуждают победительницу "Миссис Россия 2019"

В сети обсуждают финал конкурса "Миссис Россия 2019", в котором накануне победила 33-летняя мать двоих детей из Геленджика Екатерина Нишанова. Теперь она будет представлять Россию на аналогичном конкурсе красоты на всемирном уровне. Между тем, в сети обсуждают внешность Екатерины. Возраст и соответствие классическим стандартам красоты в этом соревновании не важны – все-таки это не "Мисс". Тем не менее, вопросы у пользователей вызывает натуральность внешности Екатерины. Даже на самых "гладких" фотографиях из ее собственного блога нельзя не заметить, что у женщины, мягко говоря, подколоты губы. А на репортажных снимках с шоу она выглядела значительно хуже. "Зачем пропагандировать пластику? Где ж красота то?" – пишут в сети. Спорная привлекательность победительницы вызвала разговоры о подкупах на конкурсах красоты, не обошлось и без упоминаний финала шоу "Голос. Дети".