В Петербурге задержали мужчину, устроившего пальбу из машины свадебного кортежа
В Петербурге мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, находясь в автомобиле свадебного кортежа.
Инцидент произошел на Колпинском шоссе 11 августа. По словам очевидцев, стреляли из люка на крыше автомобиля Land Rover, передает Regnum.
Пострадавших нет, стрелок задержан, сообщили в МВД.
Ранее в Сургуте на свадьбе произошли стрельба. По предварительным данным, выстрелы произвели из автомата. Приехавшие на место оперативники изъяли шесть гильз.
В городе ввели план "Перехват", был задержан 31-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".