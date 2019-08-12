03 Сентября 2020
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травматический пистолет &quot;Гроза&quot; (2016) | Фото: 24puli.ru

В Петербурге задержали мужчину, устроившего пальбу из машины свадебного кортежа

В Петербурге мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, находясь в автомобиле свадебного кортежа.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе 11 августа. По словам очевидцев, стреляли из люка на крыше автомобиля Land Rover, передает Regnum.

Пострадавших нет, стрелок задержан, сообщили в МВД.

Ранее в Сургуте на свадьбе произошли стрельба. По предварительным данным, выстрелы произвели из автомата. Приехавшие на место оперативники изъяли шесть гильз.

В городе ввели план "Перехват", был задержан 31-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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В Петербурге задержали мужчину, устроившего пальбу из машины свадебного кортежа

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Теги: свадьба, стрельба, петербург



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