В Петербурге задержали мужчину, устроившего пальбу из машины свадебного кортежа

В Петербурге мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, находясь в автомобиле свадебного кортежа.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе 11 августа. По словам очевидцев, стреляли из люка на крыше автомобиля Land Rover, передает Regnum.

Пострадавших нет, стрелок задержан, сообщили в МВД.

Ранее в Сургуте на свадьбе произошли стрельба. По предварительным данным, выстрелы произвели из автомата. Приехавшие на место оперативники изъяли шесть гильз.

В городе ввели план "Перехват", был задержан 31-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".