03 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
спасатели, поиск, женщина, МЧС, Белозерский район (2017) | Фото:ГУ МЧС России по Курганской области

На Южном Урале женщина и ребенок, потерявшиеся в лесу, вышли на связь

В Челябинской области уже несколько дней продолжаются поиски женщины и ребенка, пропавших в лесу.

9 августа молодая женщина вместе с семилетней девочкой ушли за ягодами в район мусульманского кладбища в Миньяре и пропали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре областной поисково-спасательной службы, сегодня, в 5:30 утра, спасателям удалось дозвониться до потерявшихся. Женщина описала местность, где они находятся - возле горы Снеговой, в районе схождения двух ручьев.

Также она рассказала, что с ними все в порядке, но они напуганы.

На место выехали спасатели.

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На Южном Урале женщина и ребенок, потерявшиеся в лесу, вышли на связь

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Теги: ребенок, лес, спасатели,



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