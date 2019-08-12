На Южном Урале женщина и ребенок, потерявшиеся в лесу, вышли на связь

В Челябинской области уже несколько дней продолжаются поиски женщины и ребенка, пропавших в лесу.

9 августа молодая женщина вместе с семилетней девочкой ушли за ягодами в район мусульманского кладбища в Миньяре и пропали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре областной поисково-спасательной службы, сегодня, в 5:30 утра, спасателям удалось дозвониться до потерявшихся. Женщина описала местность, где они находятся - возле горы Снеговой, в районе схождения двух ручьев.

Также она рассказала, что с ними все в порядке, но они напуганы.

На место выехали спасатели.