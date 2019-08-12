В США пять человек погибли во время пожара в детском саду
В американском штате Пенсильвания произошел пожар в детском саду. Есть жертвы.
Трагедия случилась 11 августа: при пожаре в одном из дошкольных учреждений города Эри погибли пятеро детей возрастом от восьми месяцев до пяти лет. Также травмы и ожоги получили владелица садика и мужчина, проживающий по соседству.
На месте происшествия работали экстренные службы и врачи. Причины трагедии устанавливаются, пишет ПолитЭксперт.
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