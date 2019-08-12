Участники благотворительного забега в Перми собрали 640 тысяч рублей на помощь детям

Участниками благотворительного забега "Встреча поколений", который прошел в эту субботу в Перми на лыжной базе "Динамо", стали известные спортсмены: олимпийские чемпионы лыжник Михаил Девятьяров и баскетболистка Светлана Антипова (Заболуева), серебряный призер Олимпийских игр дзюдоист Владимир Шестаков и бронзовый призер Олимпиады дзюдоист Дмитрий Сергеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

В общей сложности, свои силы на дистанциях в один, три и 10 километров испытали 700 человек. Забег стал первым благотворительным мероприятием фонда трехкратного олимпийского чемпиона в санном спорте Альберта Демченко. За счет средств, которые поступили от регистрации на забег, а также спонсорской поддержки, было собрано 640 тыс. руб. Деньги будут направлены в Чусовой и Краснокамск для организации групп по сенсорной интеграции для детей с особенностями развития. По словам спортсмена, забег проводится, в первую очередь, ради помощи детям, и нашел большой отклик в Прикамье.

"Нам помогали все: и министерство спорта, и спонсоры", - отметил Альберт Демченко, добавив, что участие в мероприятии приняли представители многих территорий края, а также жители других регионов страны.

Отметим, что ранее губернатор Пермского края Максим Решетников говорил о важности увеличения числа и разнообразия спортивных событий в регионе. По словам главы Прикамья, проведение таких мероприятий позволит каждому жителю найти именно то, что придется ему по душе, и приобщиться к здоровому образу жизни.

Министр спорта Прикамья Владимир Епанов подчеркнул, что еще одно преимущество забега состоит в том, что он дал возможность подрастающему поколению пообщаться с живыми легендами спорта. Эту идею поддержал дзюдоист Дмитрий Сергеев. Он отметил, что забег "Встреча поколений" – отличный способ популяризировать занятия физкультурой. Призер Олимпиады Владимир Шестаков сообщил, что не был на базе "Динамо" около 30 лет и, приехав на забег, с радостью увидел, что спорт и спортивная инфраструктура в Пермском крае развиваются.

11 августа в регионе состоялся инклюзивный трейл-забег "Дух леса". Мероприятие прошло в рамках проекта "Пермский период. Новое время" на лыжной базе "Южный". Вместе с любителями спорта и профессиональными бегунами на старт вышли люди с ограниченными возможностями здоровья. К слову, это пока единственный инклюзивный трейл-забег в России.