Как тебе такое, Илон Маск: в России разработали катафалк-беспилотник на базе Lada Kalina

Первый в мире беспилотный катафалк разработан на базе отечественного автомобиля Lada Kalina. Авторами проекта стали студенты. Машина развивает скорость до пяти километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Автонет" – это центр национальной технологической инициативы.

Катафалк создали студенты одного из сибирских вузов. Проект будет доработан, при этом его авторы смогут взять консультации у специалистов из "Яндекса", МАДИ, "Камаза" и других компаний, занимающихся аналогичными разработками.