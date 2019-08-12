03 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Lada Kalina лада Калина ВАЗ (2019) | Фото:Википедия

Как тебе такое, Илон Маск: в России разработали катафалк-беспилотник на базе Lada Kalina

Первый в мире беспилотный катафалк разработан на базе отечественного автомобиля Lada Kalina. Авторами проекта стали студенты. Машина развивает скорость до пяти километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Автонет" – это центр национальной технологической инициативы.

Катафалк создали студенты одного из сибирских вузов. Проект будет доработан, при этом его авторы смогут взять консультации у специалистов из "Яндекса", МАДИ, "Камаза" и других компаний, занимающихся аналогичными разработками.

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Как тебе такое, Илон Маск: в России разработали катафалк-беспилотник на базе Lada Kalina

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Теги: lada kalina, ваз, катафалк, беспилотник



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