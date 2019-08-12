В заказнике Челябинской области уничтожили охотничий лабаз

Специалисты министерство экологии Челябинской области ликвидировало охотничий лабаз в Варламовском заказнике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В лесном квартале № 101 заказника в течение ряда лет проводится посев кормового поля для диких копытных животных.

"Последний рейд лесного квартала № 101 и осмотр ограждения кормового поля был проведен специалистом ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" 31 июля. Сооружения из досок и жердей тогда не было обнаружено. Сегодня специалистом государственного заказника данное сооружение было найдено и ликвидировано", - рассказали в пресс-службе министерства.

Добавим, что на территории заказника обитают около 10 лосей и 300 косуль.