СМИ: собственная сотовая связь появилась в российских войсках

Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами собственной сотовой связи, появились в составе бригад управления Минобороны РФ, пишут "Известия".

Новые подразделения, способные быстро создать локальные сети сотовой связи, уже сформированы в Хабаровске и Новосибирске.

В них входят 10 автомобилей повышенной проходимости с аппаратурой, которая может наладить устойчивую сотовую связь в радиусе до 30-40 км от передвижной вышки, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов.

Такая техника нужна для формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий.

В марте сообщалось, что оператор "Воентелеком", подчиняющийся Минобороны РФ, создаст в России сеть мобильной связи, которой будут пользоваться военные.

СМИ писали, что "Воентелеком" получил лицензию виртуального оператора для работы по всей стране на 5 лет.

Провайдер будет строить свою систему связи на базе сети Tele2, от других она будет отличаться повышенной защищенностью.

"Воентелеком" воспользуется моделью full MVNO. Она предполагает, что будут использоваться лишь вышки и частоты Tele2, оставляя при этом полный контроль над системой. Также она позволяет внедрять разные системы защиты и шифрования.

Кроме того, Министерство обороны протестировало работу "военного интернета".

Информация во время испытаний передавалась по локальной беспроводной сети. Такой интернет не имеет точек обмена трафиком, которые бы связывали его с глобальным интернетом.