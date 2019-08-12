В Екатеринбурге раньше срока открыли движение по Малышевскому мосту

В Екатеринбурге полностью возобновили движение автотранспорта по Малышевскому мосту. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Открытие моста произошло раньше запланированного срока. Окончание проведения ремонта проезжей части путепровода было намечено на сентябрь 2019 года. Однако дорожники завершили масштабный проект в преддверии празднования 296-летия Екатеринбурга.

Напомним, движение по Малышевскому мосту было закрыто в конце июня.