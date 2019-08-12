03 Сентября 2020
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гроб, Челябинск, остановка, Локомотивный (2017) | Фото:31tv.ru

Жители кузбасского поселка вынуждены возить покойных на электричках в райцентр

В Кузбассе жители маленького поселка из-за отсутствия дороги до райцентра вынуждены возить покойников на освидетельствование на электричке или в специальном вагоне – мортисе (правда, его обычно присылают не быстро).

Жители посёлка Сураново заявляют, что им приходится выживать как в военное время из-за того, что в их населённом пункте нет дороги по направлению в город Тайга. Летом участок между селом и городом размывают дожди, а зимой заметает снег, пишет местное издание "Сибдепо".

Строить отдельную дорогу до села, в котором живут 200 человек (в основном пенсионеры), власти не собираются – слишком дорого и не эффективно. Собираются строить трассу Тайга (райцентр) – Томск, но когда она будет построена – никто не знает.

"Скорая помощь и пожарные приехать к нам не могут по понятным причинам. Медпункта и аптеки у нас нет. Если кому-то стало плохо, мы в буквальном смысле сидим и молимся о том, чтобы человек не умер до того, как придёт ближайшая электричка. Это единственный транспорт, который у нас есть. А если кто-то умирает, то тело нужно везти в морг в Анжеро-Судженск на освидетельствование. Некоторое время назад помогал участковый, он приезжал, забирал усопшего, сопровождал тело на электричке, а сейчас нам в РЖД запретили так возить покойников. Нам приходится заказывать мотрису через администрацию. Этот вагон идёт в наше село иногда минимум сутки. И потом это всё нужно повторить, чтобы вернуть покойного домой и похоронить по-человечески", — рассказала Сибдепо жительница села Сураново.

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Жители кузбасского поселка вынуждены возить покойных на электричках в райцентр

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Теги: электричка, дорога, строительство, глубинка, покойники



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