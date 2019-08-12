"Я хочу дождаться ответа". Кандидат в губернаторы Зауралья от КПРФ ждет объяснений по демонтажу своих баннеров

Избирательная комиссия Курганской области отправила кандидата в губернаторы региона от КПРФ Якова Сидорова в судебные инстанции, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, компания "Область 45", у которой отделением КПРФ были арендованы места для агитации, якобы без законных оснований сняла баннеры - это произошло утром 3 августа. Ранее Сидорову неоднократно предлагали снять их самостоятельно, но он отказывался. Кандидат в губернаторы рассказывал, что эта просьба исходила от молодых людей, а первоисточником ее выступил, как они пояснили, "очень уважаемый человек, которому не нравится, что баннеры там размещены".

На жалобу КПРФ на этот счет в избиркоме ответили, что коммунисты вправе обратиться с этим вопросом в суд, так как разрешение коммерческих споров не входит в компетенцию избирательной комиссии региона.

"Мне ответ не поступал еще по этому поводу ниоткуда. Мною была подана жалоба в ЦИК и Генпрокуратуру, когда сняли баннеры я обратился в полицию. Но ведь суд - это уже крайняя инстанция. Я хочу дождаться официального ответа. Я этот вопрос не спускаю на тормозах. У нас всегда любят людей посылать на три буквы - в суд, а в суде ты оказываешься в состоянии самозащиты. Но контроль за соблюдением избирательного законодательства у нас что, не входит в компетенцию Генпрокуратуры? Мне хотелось бы посмотреть насколько эффективно работают внесудебные инструменты", - сообщил Накануне.RU Сидоров.