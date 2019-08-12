03 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Отец Андрей (Литовка) служба в Петропавловском соборе Перми (2019) | Фото: facebook.com/profile.php?id=100001586196107

Пермский священник, "прославившийся" скандалом из-за поста о Навальном, стал настоятелем Петропавловского собора

Секретарь пермской епархии протоиерей Андрей (Литовка), который устроил скандал на своей странице в соцсети, стал настоятелем Петропавловского собора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, скандал разразился в конце июля, когда отец Андрей у себя в Facebook устроил полемику под своим же постом об оппозиционере Алексее Навальном. Самым лестным ответом комментаторам было "Хоть ссы в глаза – всё Божья роса". За секретаря епархии даже пришлось извиняться главе митрополии, владыке Мефодию. Позже коллегу поддержал отец Всеволод (Чаплин).

В своём Facebook священник рассказал, что 9 августа митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий "благословил ему новое послушание – быть настоятелем Петропавловского собора столицы края". 11 августа секретарь совершил в церкви первую Божественную литургию.

Отец Андрей (Литовка) служба в Петропавловском соборе Перми(2019)|Фото: facebook.com/profile.php?id=100001586196107

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Пермский священник, "прославившийся" скандалом из-за поста о Навальном, стал настоятелем Петропавловского собора

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Теги: Андрей (Литовка), Петропавловский собор Перми, настоятель



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