Пермский священник, "прославившийся" скандалом из-за поста о Навальном, стал настоятелем Петропавловского собора

Секретарь пермской епархии протоиерей Андрей (Литовка), который устроил скандал на своей странице в соцсети, стал настоятелем Петропавловского собора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, скандал разразился в конце июля, когда отец Андрей у себя в Facebook устроил полемику под своим же постом об оппозиционере Алексее Навальном. Самым лестным ответом комментаторам было "Хоть ссы в глаза – всё Божья роса". За секретаря епархии даже пришлось извиняться главе митрополии, владыке Мефодию. Позже коллегу поддержал отец Всеволод (Чаплин).

В своём Facebook священник рассказал, что 9 августа митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий "благословил ему новое послушание – быть настоятелем Петропавловского собора столицы края". 11 августа секретарь совершил в церкви первую Божественную литургию.