03 Сентября 2020
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Политика В России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (2019) | Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

На первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) Бердымухамедов вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым осмотрели лимузин Aurus Senat в белом цвете, сделанный специально для форума.

После этого глава государства сообщил, что хотел бы купить всю линейку представительских автомобилей марки. Медведев на это ответил, что его заявка принята, передает Regnum.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов(2019)|Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Ранее сообщалось, что первые автомобили Aurus купят российские политики. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уточнил, что покупатели – "наши политики, но не из правительства".

Напомним, авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.

Ранее сообщалось о смене руководства производителя "Кортежа". Также часть команды менеджеров покинули свои должности. По данным СМИ, заявленный им план начать продажу серийных седанов Aurus Senat в первом квартале 2019 года, а к осени запустить серийный кроссовер, не удался. Также есть сомнения, что в серийное производство успеют запустить в указанные сроки кроссовер, чей первый прототип был готов в апреле.

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Президент Туркмении заявил о планах купить всю линейку машин Aurus

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Теги: Aurus, Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов



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