СМИ сообщили об отказе Грефу в новых льготах для Антипинского НПЗ

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Как сообщало Накануне.RU, в июле глава Сбербанка Герман Греф направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой поддержать Антипинский НПЗ, основным акционером которого является госбанк. Греф попросил изменить экономические условия и предоставить новые преференции: повысить логистический коэффициент с 1,1 до 1,5, разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под нацпарком "Бузулукский бор" в Оренбургской области, которые "Новый поток" получил в 2015 г за 16,1 млрд руб.

По данным "Ъ", Минфин выступает против предоставления льготы, поскольку она приведет к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год к 2024 году, когда полностью завершится налоговый маневр. Не нашла поддержки инициатива и в Минэнерго из-за отсутствия финансово-экономического обоснования. В ведомстве отмечают, что для стимулирования вхождения в капитал НПЗ иностранного стратегического инвестора в конце июля уже были приняты поправки об обнулении акциза на авиакеросин Jet-A1. Ожидается, что эта льгота даст заводу дополнительные 10 млрд руб. в следующие два года.

Как отмечают источники издания, у банка была возможность оценить риски при выдаче кредита, и теперь, получив завод в качестве залога, Сбербанк хочет вернуть и кредитные средства за счет государства. Повышение логистического коэффициента для Сбербанка, как для владельца АНПЗ ущемит права других участников рынка, заводы которых работают без дополнительных льгот.

Негативный отзыв на предложение по льготам дали и в Минприроды. В ведомстве полагают, что разрешение своп-операций в условиях лицензий на добычу нефти может рассматриваться, как нарушение норм гражданского права и антимонопольного законодательства, поскольку условия конкурса ограничивают круг проявлявших интерес участников. Недопущенные к конкурсу участники смогут оспорить результаты торгов 2015 г., или решение о корректировке лицензионных требований.

Напомним, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.