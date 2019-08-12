В Екатеринбурге на Фучика сгорели три иномарки

Минувшей ночью в Екатеринбурге огонь повредил три автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось около 3 часов ночи на улице Фучика. На площади в 6 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, а также кузова Lexus LX и Mercedes С 180.

В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар был потушен в течение четырех минут.

Точная причина возгорания устанавливается.