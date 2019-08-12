Сотрудник "Ахмата", прокричавший в микрофон "Судья, ты козёл", уволен

Футбольный клуб "Ахмат" уволил сотрудника, прокричавшего в микрофон "Судья, ты козёл" во время домашней встречи 5-го тура РПЛ против "Спартака".

Как сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба, сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена", находившийся в дикторской, выкрикнул данную фразу на эмоциях. Дирекция арены сообщила об его увольнении.

Журналист "Спорт-Экспресса" Дмитрий Симонов подтвердил эту информацию, сообщив также, что сотрудника зовут Ризван Эдильсултанов.

ФИО крикуна.А главное- всё-таки КОЗЕЛ

Official:

-Дирекция стадиона выяснила:рядом с дикторской находился сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов.Когда Мбенга удалили,он вошел в дикторскую, взял микрофон и крикнул на эмоциях "Судья - козел".Этот сотрудник уволен. — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) August 11, 2019

Отметим, что эпизод произошёл после удаления нападающего Аблая Мбенга. Форвард получил по жёлтой карточке за словесную перепалку с защитником "Спартака" Георгием Джикией, а также за фол против него же на 82-й минуте встречи.

Отметим, что сама игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. Первый гол за "Спартак" забил Андре Шюррле, второй дубль в сезоне на счету Зелимхана Бакаева. У "Ахмата" гол престижа забил упомянутый Мбенг.