03 Сентября 2020
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&quot;Ахмат&quot; - &quot;Спартак&quot; (2019) | Фото: twitter.com/akhmatgrozny

Сотрудник "Ахмата", прокричавший в микрофон "Судья, ты козёл", уволен

Футбольный клуб "Ахмат" уволил сотрудника, прокричавшего в микрофон "Судья, ты козёл" во время домашней встречи 5-го тура РПЛ против "Спартака".

Как сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба, сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена", находившийся в дикторской, выкрикнул данную фразу на эмоциях. Дирекция арены сообщила об его увольнении.

Журналист "Спорт-Экспресса" Дмитрий Симонов подтвердил эту информацию, сообщив также, что сотрудника зовут Ризван Эдильсултанов.

Отметим, что эпизод произошёл после удаления нападающего Аблая Мбенга. Форвард получил по жёлтой карточке за словесную перепалку с защитником "Спартака" Георгием Джикией, а также за фол против него же на 82-й минуте встречи.

Отметим, что сама игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. Первый гол за "Спартак" забил Андре Шюррле, второй дубль в сезоне на счету Зелимхана Бакаева. У "Ахмата" гол престижа забил упомянутый Мбенг.

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Сотрудник "Ахмата", прокричавший в микрофон "Судья, ты козёл", уволен

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Теги: Ахмат, Спартак, футбол, РПЛ, Ризван Эдильсултанов



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