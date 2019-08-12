Астероид размером с египетскую пирамиду в конце августа прилетит к Земле

Астероид размером с египетскую пирамиду Хеопса в конце августа приблизится к Земле на такое расстояние, что его можно будет назвать "потенциально опасным". Впрочем, специалисты NASA и других космических агентств планеты не переживают – небесное тело пролетит мимо.

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Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида, замечает РИА Новости. 28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года.

Вероятность такого события — один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16.