03 Сентября 2020
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паводок в Иркутской области (2019) | Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, поселили в "лесном аду"

Более 170 детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области, которым пообещали отдых в оздоровительном центре "Лесная сказка", оказались в месте с ужасными условиями проживания.

Центр расположен в с. Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области. Дети окрестили его "лесной ад", сообщает "Вести-Иркутск".

Выглядит место, по словам прибывших, будто заброшенный лагерь советского времени: стены обшарпаны, мебель сломана, холодный душ.

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила множественные нарушения. Родители требуют вернуть детей домой или перевезти в другое место.

Напомним, паводок начался в Иркутской области в конце июня. По официальным данным, погибли 25 человек.

Пострадавшими признаны 45 тысяч человек. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, это самое большое количество пострадавших во всех чрезвычайных ситуациях, которые возникали в стране, пишет Regnum.

В конце июля высокая вода вернулась в регион. Из зоны нового паводка было эвакуировано больше тысячи человек.

Сообщалось, что пострадавшим на Дальнем Востоке и Сибири выплатили более 2 млрд 304 млн рублей. 5256 детям выделены путевки в оздоровительные лагеря.

В пострадавших территориях проводят дезинфекция. Людям оказывается адресная и психологическая помощь. Кроме того, осуществляется доставка и раздача гуманитарной помощи: бытовые, школьные принадлежности, одежда, обувь.

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Детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, поселили в "лесном аду"

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Теги: дети, паводок, иркутская область, лесной ад, лесная сказка



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