В Сургуте из-за пожара в торговом центре эвакуировали десятки людей

В одном из торговых центров Сургута произошёл пожар, пришлось эвакуировать посетителей и работников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

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О возгорании спасателям стало известно в 18.10 11 августа. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытого огня не было, однако из подсобки валил дым.

В 18.21 огонь локализован на девяти "квадратах", открытое горение ликвидировано в 18.24. Эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.