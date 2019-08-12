03 Сентября 2020
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зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

На Кузбассе дети подожгли платье на 5-летней девочке - ребенок в больнице в тяжелом состоянии

В Новокузнецке 5-летняя девочка попала в больницу с ожогами, сейчас за жизнь ребенка борются медики.

7 августа пострадавшая играла возле дома со своими подругами - девочками 9 и 11 лет, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Кемеровской области.

9-летняя девочка баловалась зажигалкой, две другие кружились возле нее. В какой-то момент платье на 5-летней девочке загорелось, подруги испугались и убежали.

Обгоревшая девочка сама дошла до калитки дома, где ее увидел брат. На плач ребенка выбежал отец и вызвал "скорую". Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Следователи назначили проверку.

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На Кузбассе дети подожгли платье на 5-летней девочке - ребенок в больнице в тяжелом состоянии

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Теги: Новокузнецк, дети, зажигалка, ожоги, девочка, больница, СК



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