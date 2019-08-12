03 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции (2019) | Фото: t.me/ekat01

В уральской деревне обнаружили свалку уголовных дел и полицейских документов

В уральской деревне Шайдурово обнаружили свалку уголовных дел и различных полицейских документов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург №1".

Судя по опубликованным фотографиям, в лесу лежат материалы уголовных дел, протоколы, постановления, характеристики, медицинские справки, а также номера и серии паспортов. Когда и кем были выброшены документы, неизвестно.

В ГУ МВД России по Свердловской области выясняют все обстоятельства. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, правдивость опубликованных в интернете сведений сейчас проверятся.

Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции(2019)|Фото: t.me/ekat01

Вблизи деревни Шайдурово под Екатеринбургом обнаружена свалка уголовных дел, справок и других документов из полиции(2019)|Фото: t.me/ekat01

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В уральской деревне обнаружили свалку уголовных дел и полицейских документов

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Теги: дела, свалка, полиция



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Развитие сюжета:

Ранее 13.08.2019 04:10 Мск В прокуратуре подтвердили, что в Сысерти в лесу найдены материалы уголовных дел

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