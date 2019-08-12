Во время матча "Ахмат" - "Спартак" в Грозном судью оскорбили выкриком в громкоговоритель

Инцидент произошел во время матча "Ахмат" – "Спартак", который проходил в Грозном на "Ахмат-Арене". Болельщики остались недовольны удалением форварда Аблая Мбенга. На 82-й минуте в микрофон прокричали по громкой связи. Кто это сделал, неизвестно, сообщает Sports.Ru.

В трансляции крик прозвучал неразборчиво, поэтому появилось несколько версий, одна из них – оскорбление: "Судья – гондон". Вероятно, слова были произнесены на чеченском языке: "Судья – газ ю ол". Что можно перевести как: "Судья, ты козел". Отметим, что главным арбитром на матче работал Алексей Сухой.

Ранее на "Ахмат-Арене" уже был похожий инцидент. В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров прокричал в микрофон "Судья продажная, козел ты" в адрес Михаила Вилкова, работавшего на матче с "Рубином".