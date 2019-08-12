В Перми со следующего года подорожает проезд в общественном транспорте

В Перми с 1 января 2020 года может возрасти стоимость платы за проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект решения об утверждении регулируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа опубликован на сайте пермской городской думы. Согласно тексту документа, цена за поездки вырастет с 20 до 28 рублей.

Стоимость провоза багажа составит 14 рублей.

При этом пассажиры, которые расплачиваются бесконтактной банковской или транспортной картой получат скидку в четыре рубля.

Также в проекте решения есть рекомендация администрации Перми — установить стоимость и порядок использования проездных билетов до 20 ноября 2020 года.