Сергей Лазарев и Егор Крид разыскивают силовика, избившего девушку при задержании

Российские музыканты Сергей Лазарев и Егор Крид неожиданно сошлись в мыслях и решили вычислить, найти и наказать силовика (по некоторым данным – представителя Росгвардии), который жестоко избил девушку при задержании. Инцидент произошел в выходные во время санкционированного митинга.

Видео с избиением девушки опубликовали оба артиста. Крид пишет в Instagram: "*****... увидел эту жесть в Ютубе и не могу пройти мимо этого *******! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно сука происходить! Я очень надеюсь, что на это ОБРАТЯТ внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдёт с рук!!! Я уже лично подал запрос и мне пообещали его найти! Если у кого-то есть любая информация кто этот "полицецский", и ФИО Девушки пришлите мне в direct. P.s. Так как почти любое мое действие или решение привлекает внимание общественность и активно обсуждается, то постараюсь направить это в нужное русло и привлечь внимание к этому максимальное кол-во людей. Можете херачить меня дальше, ваше право, НО мимо ЭТОЙ ситуации с насилием я проходить не буду, просто больно на это смотреть...". Очевидно, под "можете меня херачить" Крид подразумевает негативную реакцию некоторых пользователей на его выступление на музыкальном фестивале, организованном московскими властями в параллель с митингом.

Лазарев взбешен не меньше: "Я не могу не выложить этот ролик, который попался мне в ленте!! Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину!! А этот "нечеловек"- еще и при исполнении! Хотелось бы увидеть его лицо ! Стыдоба! Позор!!! Позор ! Я против насилия в любом проявлении! Полное видео со звуком у себя выложил @egorkreed , все кто думает, что это постановка или что девушка сопротивляется , просто посмотрите полное видео!!!".

Негодуют и звезды в комментариях. Вот участница Comedy Woman Екатерина Варнава возмущается: "Это что ***** ТАКОЕ". Яна Рудковская пишет: "Очень грустно и очень стыдно!!!! Доведи до конца этот вопрос! Молодец что поднял эту тему!". Сати Казанова грустит: "Как же мерзко! Очень грустно...".