Сергей Лазарев и Егор Крид разыскивают силовика, избившего девушку при задержании

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Егор Крид (2018) | Фото:youtube.com

Сергей Лазарев и Егор Крид разыскивают силовика, избившего девушку при задержании

Российские музыканты Сергей Лазарев и Егор Крид неожиданно сошлись в мыслях и решили вычислить, найти и наказать силовика (по некоторым данным – представителя Росгвардии), который жестоко избил девушку при задержании. Инцидент произошел в выходные во время санкционированного митинга.

Видео с избиением девушки опубликовали оба артиста. Крид пишет в Instagram: "*****... увидел эту жесть в Ютубе и не могу пройти мимо этого *******! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно сука происходить! Я очень надеюсь, что на это ОБРАТЯТ внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдёт с рук!!! Я уже лично подал запрос и мне пообещали его найти! Если у кого-то есть любая информация кто этот "полицецский", и ФИО Девушки пришлите мне в direct. P.s. Так как почти любое мое действие или решение привлекает внимание общественность и активно обсуждается, то постараюсь направить это в нужное русло и привлечь внимание к этому максимальное кол-во людей. Можете херачить меня дальше, ваше право, НО мимо ЭТОЙ ситуации с насилием я проходить не буду, просто больно на это смотреть...". Очевидно, под "можете меня херачить" Крид подразумевает негативную реакцию некоторых пользователей на его выступление на музыкальном фестивале, организованном московскими властями в параллель с митингом.

Лазарев взбешен не меньше: "Я не могу не выложить этот ролик, который попался мне в ленте!! Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину!! А этот "нечеловек"- еще и при исполнении! Хотелось бы увидеть его лицо ! Стыдоба! Позор!!! Позор ! Я против насилия в любом проявлении! Полное видео со звуком у себя выложил @egorkreed , все кто думает, что это постановка или что девушка сопротивляется , просто посмотрите полное видео!!!".

Негодуют и звезды в комментариях. Вот участница Comedy Woman Екатерина Варнава возмущается: "Это что ***** ТАКОЕ". Яна Рудковская пишет: "Очень грустно и очень стыдно!!!! Доведи до конца этот вопрос! Молодец что поднял эту тему!". Сати Казанова грустит: "Как же мерзко! Очень грустно...".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сергей Лазарев и Егор Крид разыскивают силовика, избившего девушку при задержании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей лазарев, егор крид, митинг, задержания, применение силы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети