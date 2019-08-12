03 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.phys.nsu.ru

Искусственный интеллект будет отчислять студентов из российских вузов

В России студентов высших учебных заведений начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта (ИИ), сообщил директор Центра EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов.

Тестирование системы начнется в 2019 году, а через два года сервис будет использован в ряде вузов, сообщают РИА Новости.

Система будет оценивать успеваемость учащихся, их активность на лекциях, а также поведение и участие в общественной жизни.

На основе этих данных может быть предложено решение о поощрении студентов, более тщательном контроле, дополнительном обучении или отчислении.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки РФ хотят избавить вузы Москвы и Санкт-Петербурга от "троечников".

Так, приказ ведомства от 7 августа вводит новые, более жесткие требования к поступающим в МГУ и СПбГУ. Если документ вступит в силу, то подавать документы в вузы Москвы и Петербурга смогут только те, у кого средний балл по ЕГЭ превышает отметку в 67 баллов.

Идея не нашла единогласного одобрения у членов Совфеда и депутатов Госдумы.

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Искусственный интеллект будет отчислять студентов из российских вузов

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Теги: студенты, вузы, искусственный интеллект



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