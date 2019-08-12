03 Сентября 2020
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ванна (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок

С 12 по 15 августа в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, с 23 часов 12 августа до 7 часов 13 августа пройдут гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей с прекращением горячего водоснабжения. А с 00 до 6 часов 14 августа и с 00 до 6 часов 15 августа пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей без ограничения горячего водоснабжения.

Как добавили в ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после их окончания.

Третий этап опрессовок станет заключительным, больше их в этом году проводиться не будет.

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В Екатеринбурге начинается третий этап опрессовок

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Теги: опрессовки, вода, отключение, Екатеринбург, ЕТК



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