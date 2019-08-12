На Камчатке из-за семи десятков голодных медведей временно закрыли один из туристических маршрутов

Необычное поведение рыбы в Курильском озере и окрестных реках стало причиной голода среди местных медведей. А это, в свою очередь, повлекло к возникновению внутривидовой агрессии (медведи нападают друг на друга) и случаев нападения на людей.

В Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике приостановлено действие маршрута на реке Хакыцин (Южно-Камчатский заказник).

"В настоящее время сложилась нехарактерная для августа ситуация — нерестилища нерки в реке Хакыцин не заполнены, заходят лишь единичные экземпляры лососей. Обычно в этом районе в конце лета наблюдается массовый нерестовый ход нерки. Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки. На четырёхкилометровом участке от устья Хакыцина до урочища Сыпучий Камень наблюдается наиболее крупное скопление — до 70 взрослых особей", - говорится в сообщении заповедника.

"В условиях острого дефицита пищи между животными часто возникают конфликты. На фоне учащения случаев внутривидового хищничества повышаются риски проявления агрессии медведей и по отношению к человеку. Считаем, что в настоящий момент, в условиях повышения уровня стресса животных необходимо приостановить функционирование маршрута до возможного массового захода в реку нерки и насыщения медведей либо до снижения концентрации зверей после их перехода на более благоприятные участки", — сообщил Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, участник группы мониторинга поведения медведей.