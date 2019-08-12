03 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Су-35 ВВС НОАК совершили вылет над Южно-Китайским морем (2018) | Фото: http://kj.81.cn

Турецкая армия рассматривает возможность покупки Су-35 вместо F-35

Американские F-35 Турция может заменить российскими Су-35, пишут турецкие СМИ. Так, издание Yeni afak сообщает, что в ВВС армии Турции уже рассматривают варианты покупки российских самолетов.

По данным издания, в ближайшее время секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства должны предоставить свои отзывы о воздушных судах. Тем не менее, официально переговоры пока не ведутся, отмечает "Коммерсант".

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции самолеты.

США отказались продавать Турции истребители F-35 после того, как эта страна закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 – первая их партия уже поставлена в Турцию.

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Турецкая армия рассматривает возможность покупки Су-35 вместо F-35

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Теги: f-35, су-35, турция, сша, армия, с-400



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