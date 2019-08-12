03 Сентября 2020
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Пожар в лесу (2019) | Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

В Иркутской области площадь пожаров за выходные увеличилась на 100 тысяч гектаров

По данным министерства лесного комплекса Иркутской области, сейчас площадь лесных пожаров в регионе составляет почти 770 тыс. га. При этом утром в субботу сообщалось о 670 тыс. га горящего леса. Таким образом, как передает "Интерфакс", площадь пожаров увеличилась почти на 100 тыс. га.

Между тем, утренние данные понедельника, 12 августа, свидетельствуют о некотором уменьшении горящей территории. По данным ОГБУ "Иркутская база авиационной охраны лесов", всего в регионе действует 121 очаг возгорания, 19 локализованы. Охваченная огнем зона – 756,9 тыс. га. С пожарами борются 811 человек и 120 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России Накануне.RU сообщили: по данным космического мониторинга, в зоне задымления из-за лесных пожаров, действующих на территории Иркутской области, находятся 74 населенных пункта в семи районах.

Тем временем, спасатели ожидают в понедельник, 12 августа, сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. "12 августа в северо-восточных и Киренском районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов", - сообщили в ведомстве.

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В Иркутской области площадь пожаров за выходные увеличилась на 100 тысяч гектаров

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Теги: иркутская область, лесные пожары, площадь лесных пожаров, ураган



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