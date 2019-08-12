Прошедший митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против насилия силовиков на мирных акциях, который состоялся 10 августа на проспекте Сахарова в столице, стал самой массовой согласованной протестной акцией в Москве после выступлений за честные выборы зимой 2011–2012 гг.

Проект "Белый счетчик" насчитал 49 тыс. 900 участников, а с учетом тех, кого пропускали через дополнительные рамки в переулках, оценил верхнюю планку в 60 тыс. человек. Тем временем, правоохранительные органы в разгар мероприятия сообщали о 20 тыс. участников.

Ранее в Москве прошли еще четыре акции в поддержку снятых с выборов кандидатов: три из них (14 и 27 июля и 3 августа) были несанкционированными, а в согласованной акции 20 июля, по данным "Белого счетчика", участвовало 22,5 тыс. человек.

В отсутствие большинства кандидатов, отбывающих административные аресты за организацию несогласованных мероприятий, прийти на проспект Сахарова призывали известные журналисты, блогеры и музыканты.

Одним из самых запоминающихся стало выступление журналиста Леонида Парфенова, который назвал ОМОН "главным хипстером Москвы", сообщают "Ведомости".

"Нынешняя кампания [по выборам в Мосгордуму] явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме", – подчеркнул он.

Напомним, митинг-концерт организовали для москвичей сторонники блогера Алексея Навального. Они отчаянно пытались созвать жителей столицы на протест и даже не поскупились оплатить выступление популярных артистов. Но это не помогло спасти ситуацию: на митинг пришли подростки, которым выборы в Мосгордуму вообще до лампочки. И уж тем более им не было никакого дела до несостоявшихся выдвиженцев, которые не смогли стать зарегистрированными кандидатами из-за сдачи фальшивых подписей в избирком. Они пришли потусоваться и послушать своих кумиров: рэперов Face, Кровосток и Oxxximiron.

Примечательно, что по официальным данным МВД митинг-концерт посетили порядка 20 тыс. человек. Но только 30% из них были москвичами. На вечеринку "пачками" свозили жителей других регионов для придания масштабности событию. По словам очевидцев, публика присутствовала своеобразная: ЛГБТ-активисты, пьяницы "бездомного вида", цыгане и украинцы с флагами, которые с трудом понимали, что вообще происходит и зачем их сюда привезли. Сразу после концерта люди стали расходиться.