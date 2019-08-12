Прошедший митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России
транспорт, машины, Москва (2019) | Фото:Накануне.RU

Прошедший митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против насилия силовиков на мирных акциях, который состоялся 10 августа на проспекте Сахарова в столице, стал самой массовой согласованной протестной акцией в Москве после выступлений за честные выборы зимой 2011–2012 гг.

Проект "Белый счетчик" насчитал 49 тыс. 900 участников, а с учетом тех, кого пропускали через дополнительные рамки в переулках, оценил верхнюю планку в 60 тыс. человек. Тем временем, правоохранительные органы в разгар мероприятия сообщали о 20 тыс. участников.

Ранее в Москве прошли еще четыре акции в поддержку снятых с выборов кандидатов: три из них (14 и 27 июля и 3 августа) были несанкционированными, а в согласованной акции 20 июля, по данным "Белого счетчика", участвовало 22,5 тыс. человек.

В отсутствие большинства кандидатов, отбывающих административные аресты за организацию несогласованных мероприятий, прийти на проспект Сахарова призывали известные журналисты, блогеры и музыканты.

Одним из самых запоминающихся стало выступление журналиста Леонида Парфенова, который назвал ОМОН "главным хипстером Москвы", сообщают "Ведомости".

"Нынешняя кампания [по выборам в Мосгордуму] явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме", – подчеркнул он.

Напомним, митинг-концерт организовали для москвичей сторонники блогера Алексея Навального. Они отчаянно пытались созвать жителей столицы на протест и даже не поскупились оплатить выступление популярных артистов. Но это не помогло спасти ситуацию: на митинг пришли подростки, которым выборы в Мосгордуму вообще до лампочки. И уж тем более им не было никакого дела до несостоявшихся выдвиженцев, которые не смогли стать зарегистрированными кандидатами из-за сдачи фальшивых подписей в избирком. Они пришли потусоваться и послушать своих кумиров: рэперов Face, Кровосток и Oxxximiron.

Примечательно, что по официальным данным МВД митинг-концерт посетили порядка 20 тыс. человек. Но только 30% из них были москвичами. На вечеринку "пачками" свозили жителей других регионов для придания масштабности событию. По словам очевидцев, публика присутствовала своеобразная: ЛГБТ-активисты, пьяницы "бездомного вида", цыгане и украинцы с флагами, которые с трудом понимали, что вообще происходит и зачем их сюда привезли. Сразу после концерта люди стали расходиться.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Прошедший митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: митинг, протест, Москва, власть, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.08.2019 12:05 Мск Оппозиционные активисты учинили разгром на улицах столицы, испугав москвичей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети