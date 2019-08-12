Названы российские регионы с наибольшей долей среднего класса

Доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе страны не превышает 20% от общей численности населения, при этом в Ямало-Ненецком автономном округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии всего около 2%.

Как показало исследование, в целом в РФ среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу. На первом месте - Ямало-Ненецкий автономный округ. Далее идут Магаданская область (34,5%), Чукотский автономный округ (33,8%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ с результатами 32% и 29% соответственно.

Все эти регионы в экономическом плане успешны за счет полезных ископаемых, тут достаточно суровые климатические условия, поэтому не так много семей покупают себе жилье на всю жизнь.

Москва в рейтинге занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург – восьмую. В двух столицах чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу. По мнению экспертов, можно было бы ожидать и больших цифр, ведь зарплаты в этих двух городах достаточно высокие, особенно в Москве. Однако расходы тут также не маленькие.

Последние пять строк рейтинга занимают Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счет высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семьи к среднему классу.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека, сообщает "РИА "Новости".

Тем временем, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.

Об этом говорится в отчете Росстата. Там рост количества бедных в стране связали с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.

В службе отмечают, что первый квартал года традиционно является наиболее низкодоходным. Поэтому точное число малоимущих россиян станет известно к концу уходящего года.

Как сообщалось ранее, разница в заработке между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России уменьшилась с 34 в 2000 году до 13 раз. Об этом сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова.