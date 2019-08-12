03 Сентября 2020
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Общество В России
кредитная карта, банкомат (2015) | Фото: vtomske.ru

Исследование: россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

Жители России в четыре раза чаще пользуются банкоматами для внесения наличных, чем для снятия.

Как следует из исследования банка "Русский Стандарт", число пользователей банкоматов, которые вносят средства на карту, снизилось на 29%. Количество запросов на снятие денег при этом снизилось на 18%.

Таким образом, как показывает статистика, в России растет интерес клиентов к использованию карты в качестве платежного инструмента.

Самыми популярными операциями в банкоматах после внесения и получения наличных в 2019 году стали получение информации о балансе карты, платежи по счетам и переводы за услуги, сообщает РИА "Новости".

Напомним, крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

В начале 2018 года сообщалось о том, что российские банки и международные платежные системы рассматривают возможность внедрения новой технологии, которая позволит клиентам снимать наличные со своих карт на кассах в магазинах. Для этого будут использоваться POS-терминалы, через которые сейчас покупатели оплачивают покупки безналом.

Получить наличные на кассе магазина можно будет лишь при условии совершения какой-либо покупки, иначе торговым точкам будет невыгодно заниматься подобным, сообщил Войлуков. Однако в АБР опасаются, что это может стать нарушением прав потребителей. Ассоциация обратилась за разъяснением в Роспотребнадзор.

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Исследование: россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

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Теги: наличные, банкоматы, банковские карты



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