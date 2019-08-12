В России наблюдается рост продаж лекарств для потенции

В России продажи препаратов для потенции за последние пять лет увеличились на 60%.

Как сообщает аналитическая компания DSM Group, за первое полугодие текущего года в РФ продали 4,5 млн упаковок лекарств для лечения эректильной дисфункции, что в 1,6 раза превышает аналогичные показатель шести месяцев 2015 года.

Средняя цена одной упаковки лекарств для потенции значительно снизилась благодаря появлению на рынке аналогов популярных препаратов. В настоящее время в государственном реестре лекарственных средств указаны десятки лекарств с силденафилом — действующим средством "Виагры".

Тем временем, снизились продажи биологически активных добавок для импотенции. С 2015 года они упали почти в три раза, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, большинство биологически активных добавок для повышения потенции содержат лекарственные вещества, бесконтрольное употребление которых может привести к ухудшению здоровья, вплоть до инсультов и мужского бесплодия, считают специалисты. "Проведенное исследование показало, что 80 процентов отобранных средств для улучшения потенции, продающихся в аптеках под видом БАД, содержат вещества (иФДЭ-5), бесконтрольное употребление которых угрожает здоровью", — сообщила исполнительный директор "Союза профессиональных фармацевтических организаций" (СПФО) Лилия Титова.